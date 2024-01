Sinner-Rublev, domani martedì 23 gennaio 2024 agli Australian Open: info, orario e diretta tv e streaming

Il tennista azzurro è approdato ai quarti di finale. Appuntamento con la diretta tv e streaming martedì 23 gennaio a partire dalle ore 10:15

La determinazione, la mentalità e lo stato di forma – innegabile – di Jannik Sinner hanno segnato questo avvio degli Australian Open edizione 2024. L’italiano sfida Rublev ai quarti di finale, dopo aver sbaragliato letteralmente gli avversari senza cedere un set, fino a questo momento, e nonostante il tabellone non fosse sempre agevole.

Insomma, fino a questo punto, una sequenza di risultati incoraggianti fa ben sperare molto equilibrato sulla carta il match in programma contro Rublev, numero 5 nel ranking Atp (Sinner è 4°). Se dovesse farcela, Jannik dovrebbe ritrovarsi davanti Nole Djokovic che affronterà nell’altro quarto l’americano Taylor Fritz.

Dove vedere Sinner-Rublev

A differenza delle precedenti sfide, l’appello lanciato da Sinner pare essere stato ascoltato e l’organizzazione degli AO – complice anche il numero più esiguo di partite in programma – ha collocato Sinner contro Rublev domani, martedì 23 gennaio, finalmente ad un orario più affrontabile per i sostenitori italiani.

Stando al programma, Sinner dovrebbe chiudere i match sul campo centrale Rod Laver Arena di sera in Australia, quando in Italia approssimativamente saranno le 10:15 circa e con il permesso delle sfidanti che dovrebbero precedere l’altoatesino sullo stesso campo.

La diretta in tv e streaming

Dunque ricapitolando, l’atteso quarto tra Sinner e Rublev sarà visibile in diretta televisiva sui canali Eurosport 1 e Eurosport 2, verrà trasmesso anche su Dazn e su Sky (ai canali 210 e 211), e su Tim Vision.

In streaming la medesima partita sarà possibile seguirla su NOW, in streaming Discovery+ e su SkyGO e Dazn. Per quanti preferissero questa opzione, dunque bisognerà procedere e sottoscrivere a queste condizioni. Diretta testuale, con commenti in tempo reale e l’opinione dei nostri esperti su Virgilio Sport.

Partita: Sinner-Rublev

Torneo: Australian Open, quarto di finale

Orario di inizio: 10:15 (come da programma)

Dove vederla in tv: Eurosport 1 e 2, DAZN e Sky, TIM Vision;

Dove vederla in streaming: NOW, Discovery+, SkyGO, DAZN

L’orario della partita

Quando dovrebbero scendere in campo? Orientativamente verso le 10, per la precisione alle ore 10:15, ma non prima che la partita tra Krejcikova-Sabalenka in orario alle 9 italiane sulla Rod Laver Arena sia conclusa. Al termine di questo confronto del tabellone femminile, spazio al quarto di finale tra Sinner e Rublev, che sicuramente non inizierà prima delle 10 ora italiana, ma potrebbe slittare con grande probabilità.

I precedenti in carriera

La sfida sarà dunque ad altissimo livello, come d’altronde, testimoniano i precedenti tra i due top 10: Sinner e Rublev si sono incontrati sei volte in carriera, con un bilancio favorevole a Jannik stando ai numeri.

Infatti, l’azzurro è in vantaggio 4-2 sul russo, inoltre le ultime due sfide, nel 2023, sono state vinte dal campione di San Candido negli ottavi a Miami e in semifinale a Vienna. Le altre due vittorie sono arrivate nel 2021 nei quarti a Barcellona e nel 2022 a Montecarlo.

