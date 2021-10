Sinner: "Sonego vuol battere Ruud per aiutarmi? E' un amico"

27-10-2021 19:49

“Ho risposto piuttosto bene, anche se contro giocatori così molti game in risposta vanno via velocemente”. Così Jannik Sinner in conferenza stampa dopo la partita di primo turno dell’ATP di Vienna vinta contro Reilly Opelka. “Sono contento e ora bisogna prepararsi per la prossima partita”. Che sarà contro il beniamino di casa Dennis Novak: “Sarà tosta per diversi fattori. Ho visto Dennis contro Mager e ha giocato davvero bene. In più conosce il campo. Dovrò prepararla molto bene, questo è certo”. Se dovesse vincere ancora si troverebbe di fronte il vincente tra Casper Ruud e Lorenzo Sonego e il torinese ha dichiarato di voler battere il norvegese per aiutare Jannik nella corsa alle ATP Finals di Torino: “Lorenzo è un grande amico, umile, lavora tanto, mi piace e abbiamo un bellissimo rapporto. Lo ringrazio, ma prima devo pensare a battere Novak”, conclude Sinner.

