L'azzurro batte 7-6, 6-3 il serbo Novak Djokovic e conquista l'Atp 1000 numero 4

Continua il 2024 da incorniciare di Jannik Sinner. L’azzurro ha vinto anche il torneo Masters 1000 di Shanghai Battendo in finale 7-6, 6-3 il serbo Novak Djokovic. Per il numero uno al mondo, si tratta del 17esimo titolo in carriera, il terzo ATP 1000 e il settimo torneo conquistato in quest’anno.