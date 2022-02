Sinner: "Vagnozzi grande cambiamento, sono carico"

21-02-2022 16:12

Per la prima volta, Jannik Sinner ha parlato ad Atp Tennis Tv della separazione dal tecnico Piatti, spiegando la scelta di puntare su Simone Vagnozzi: “Ovviamente è un grande cambiamento – ha detto il campioncino italiano -, ho passato ottimi anni con il mio allenatore e la mia squadra. Ora sono qui con Vagnozzi, un buon allenatore. Mi piace il modo che ha di entrare in sintonia cercando di aggiungere qualcosa di nuovo nel mio stile di gioco”.

Sinner ci tiene a precisare che quella di Vagnozzi non è una scelta improvvisata. I due, infatti, si conoscevano già da tempo: “Con Cecchinato e Travaglia ha ottenuto buoni risultati. È un ragazzo che si concentra molto sul campo e questo per me è molto importante”.

Sinner e Vagnozzi hanno appena iniziato e si stanno conoscendo meglio piano piano: “È tutto nuovo, siamo in campo da una settimana e mezzo – conclude Jannik -. Non penso che diminuirà la quantità di lavoro, perché io ho sempre lavorato tanto. Anzi, magari aumenterà e sono molto carico all’idea di continuare a lavorare con lui”.

