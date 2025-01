Sinner, un tifosa speciale per gli Australian Open: la rivelazione di Vonn. Sonego popstar fa impazzire Melbourne

La leggendaria sciatrice statunitense da Cortina invia un messaggio al numero uno al mondo e rivela: “Con lui ho anche giocato a tennis”. Sonego spopola con la sua “Un solo secondo”

Storie incrociate. A Cortina in Italia c’è Lindsey Vonn che ha appena concluso la discesa libera sulla Olimpia delle Tofane, molti chilometri più in là il suo grande tifoso Jannik Sinner impegnato negli Australian Open. Ma è la “Bionic Woman” statunitense stavolta che veste i panni della tifosa.

La rivelazione di Lindsey Vonn

Non è stato un gran sabato per Lindsey Vonn. La donna bionica, che a 40 anni ha deciso di tornare alle gare, ha vissuto un paio di giorni complicati a Cortina: prima con una caduta in prova e poi con una prestazione un po’ incolore nella discesa libera di oggi. Ma l’americana non perde mai il sorriso e ai microfoni di Eurosport viene stuzzicata sulla sua amicizia con Jannik Sinner: “Ciao Jan, ti auguro tutto il meglio in Australia. Spacca tutto, mi manchi. Devo dire che il mio tennis è molto migliorato, ho giocato moltissimo da quando mi sono ritirata. E ho già giocato anche con Jannik, ho avuto un grande allenatore”.

Del resto solo qualche giorno fa proprio Sinner era stato intervistato prima dell’inizio degli Australian Open in tema sci, la sua grande passione. E aveva scelto proprio Vonn come sua sciatrice preferite, al punto da metterla al primo posto davanti a un altro grande amico come Alberto Tomba.

Sonego in versione popstar: Melbourne impazzita

Il 2024 è stato un anno da dimenticare per Lorenzo Sonego. Il tennista piemontese ha fallito gli appuntamenti principali della sua stagione finendo per perdere posizioni in classifica, la possibilità di giocare le Olimpiadi e anche la maglia della nazionale in Davis. Ma Sonny The King, come è stato soprannominato negli ultimi giorni, non ha mai perso il sorriso e nel corso di questi Australian Open sembra aver ritrovato anche il suo gioco migliore.

Ma a Melbourne, Sonego ha fatto scalpore anche per una canzone pubblicata insieme all’amico AlterEdo dal titolo “Un solo secondo” che è diventata una hit e che sta spopolando anche a Melbourne: “E’ una canzone nata come passatempo insieme al mio miglior amico. Abbiamo scritto alcune canzoni insieme e abbiamo provato a metterle su Spotify e così ci siamo ritrovati con un milione di visualizzazioni. E ovviamente ero un po’ sorpreso di questo risultato. Adesso abbiamo deciso che faremo una canzone ogni anno. Magari sarà la mia carriera una volta che ho smesso con il tennis”.

Il test con la Next Gen

Sia per Jannik Sinner che per Lorenzo Sonego il prossimo turno degli Australian Open sarà un confronto con la nuova generazione del tennis mondiale. Sinner trova sulla sua strada il danese Rune che dopo qualche momento di difficoltà sembra essere tornato nella giusta carreggiata. Il piemontese invece sfida l’altro finalista delle Next Gen. Dopo aver rivelato l’astro nascente Joao Fonseca che ha vinto le Finals di Jedda, ora per il piemontese c’è la sfida con lo statunitense Learner Tien, classe 2005 che a Melbourne si è tolto lo sfizio di eliminare Daniil Medvedev.