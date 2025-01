Sinner, gaffe su Tomba e Goggia: "Sci, Vonn la migliore di sempre. Scusa Alberto". E Lindsey lo ringrazia

Il numero 1 al mondo traccia la sua speciale classifica dei più forti sciatori di sempre, ma "relega" Albertone al terzo posto e si scusa. Rammarico anche per super Sofia.

Qualche giorno fa Novak Djokovic s’è divertito a punzecchiarlo: “La prima parola che mi viene in mente se penso a Sinner? Sci“. Strano a dirsi, se si pensa che ormai in tutto il mondo Jannik Sinner è sinonimo di tennis. Comunque, in ragione dei (lontani) trascorsi di Jannik da sciatore, a quelli di Eurosport è venuto in mente di sottoporre il campione altoatesino a un divertente quiz sullo sci. Chi è stato il miglior sciatore di sempre? Chi al vertice della speciale piramide degli assi delle nevi? E il rosso di San Candido ha dato le sue risposte, salvo pentirsene subito dopo. Forse, infatti, è incappato in qualche gaffe.

Sinner alle prese col giochino sullo sci: le risposte

Il gioco proposto dall’emittente a Jannik consisteva nel posizionare il nome dello sciatore o della sciatrice proposto all’interno di una piramide, simboleggiante una specie di classifica. E Sinner è andato in crisi, visto che si è reso conto – forse – di aver relegato nelle retrovie chi avrebbe meritato di stare un po’ più su. Federica Brignone, ad esempio, è stata collocata al terzo posto della piramide, assieme al mitivo Bode Miller. Lo stesso Jannik Sinner 11enne, promessa dello sci, è stato collocato dal Sinner numero 1 del tennis in ultima posizione, in quarta fascia. E gli altri?

Goggia in seconda e Tomba in terza fascia: Jannik si scusa

Prima posizione per Lindsey Vonn, amica personale di Jannik e protagonista di un clamoroso ritorno, con tanto di ottimi risultati, ad anni di distanza dal ritiro dalle competizioni. E Sofia Goggia? La smorfia di Sinner quando gli viene proposto il nome della campionessa bergamasca è tutta da ridere. Solo secondo posto per Goggia, anche se il vero atto di dolore di Jannik arriva quando si trova di fronte il nome dell’Albertone nazionale. Col secondo posto occupato proprio da Goggia e dalla leggenda austriaco-olandese Marcel Hirscher, dove collocare Tomba? In terza fascia. “Scusa Alberto”, il rammarico di Jannik.

Solo Vonn apprezza le risposte del numero 1: “Grazie Jan!”

Insomma, il giochino sui grandi dello sci sembra aver messo in crisi Sinner, che alla fine ha provato a stemperare tensioni e polemiche chiosando con simpatia e umiltà: “In realtà sono tutti da mettere al primo posto tranne me di 11 anni”. Chissà cosa sarebbe successo se Sinner avesse preferito gli sci al tennis. Intanto c’è chi ha gradito le sue scelte nel giochino di Eurosport. L’unica che avrebbe potuto farlo, Lindsey Vonn. “Grazie Jan!”, il commento – in italiano – della fuoriclasse statunitense. A lei il gioco è piaciuto.