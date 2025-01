Queste le parole della Brignone dopo la vittoria di ieri in discesa: “E’ stata una gara sofferta, ma me l’aspettavo perchè immaginavo che le condizioni potevano migliorare con le discese e avevo già notato Blanc in prova, sapevo che poteva fare una grande prova. Diciamo che non è stato facile stare lì ad aspettare.

Mi dispiace per Laura Pirovano che meriterebbe di salire sul podio, ma queste giovani sono forti.

E’ stata una gara tosta, non ho fatto una discesa perfetta ma sono sempre stata brava a far correre gli sci e a recuperare dalle mie imperfezioni.

Ho vinto in quattro gigante, superG, discesa, combinata… sì manca lo slalom… ma per quello ci ha pensato mia mamma. Scherzi a parte, vincere in discesa e raggiungere quota 30 erano due degli obiettivi stagionali, sono contenta di averli raggiunti su questa pista, molto tecnica, che apprezzo particolarmente”