Sci alpino, Brignone sul podio e leader di Coppa: “Ma tanto mi ripassano”. Goggia in versione zen, Vonn fa paura

Dopo il successo in discesa Federica Brignone sale sul terzo gradino del podio in uno superG condizionato da meteo e visibilità. Goggia ancora fuori ma la prende con filosofia, ora appuntamento a Cortina

Una giornata positiva per i colori italiani, il weekend di gare veloci a St. Anton riporta Federica Brignone in testa alla Coppa del Mondo generale mentre un po’ di dispiacere per Sofia Goggia che colleziona due “DNF” di fila e deve provare a concentrarsi sulle prossime gare per tornare a ruggire. Ma è stato anche il weekend della sorpresa statunitense Macuga ma soprattutto della regina a stelle e strisce, Lindsey Vonn che ora fa paura a tutti.

Brignone non fa calcoli: “Tanto mi ripassano”

Un weekend di gara quello di St. Anton che restituisce a Federica Brignone le chance di provare a lottare per la Coppa del mondo generale. La vittoria in discesa e il terzo posto in SuperG la riportano al comando ma lei sembra non voler dare troppo teso a quello che dicono i numeri in questo momento: “Oggi è stata una giornata sicuramente condizionata dalla visibilità ma Macuga è stata bravissima, ha fatto una manche praticamente perfetta. Devo dire che è stato difficile, molto più di quanto mi aspettassi. In testa alla Coppa? Tanto martedì c’è lo slalom e le leadership se ne è già andata. Io sto cercando di concentrarmi gara dopo gara. Vediamo quanto riuscirò a rimanere tranquilla e soprattutto ad arrivare a Cortina con le energie giuste. Quello sarà un weekend molto impegnativo”.

SuperG St. Anton: tutte le emozioni della gara

Goggia in versione zen: “Prima sarebbe stato diverso”

Sofia Goggia è la grande delusa della due giorni in Austria. La sciatrice bergamasca torna a casa con due prove non finite, quella di oggi in SuperG in cui ha dato la sensazione di poter provare a dare anche la caccia al podio. C’è delusione nelle sue parole ma anche la rivelazione che rispetto al passato c’è stato un cambiamento: “Noi facciamo uno sport all’aperto e sappiamo che le condizioni possono cambiare. Ma la gara la devi fare nelle condizioni che trovi. E’ un peccato l’uscita ma oggi non ho mai avuto la sensazione di sciare bene, non mi sono mai sentita bene sui piedi”.

Poi l’azzurra rivela un atteggiamento diverso rispetto al passato: “Se qualche anno fa avessi fatto un weekend del genere me ne sarei andata a casa col broncio, ora invece penso che la cosa più importante sia avere la possibilità di giocarmi la prossima gara ed essere al cancelletto nelle migliori condizioni. Dopo quello che ho passato, cambia la prospettiva”. E da Sofia non può mancare un commento sulla grande amica Lindsey Vonn: “Lei è pazzesca, nessuno ci avrebbe creduto a un ritorno così semplice e per giunta su una pista così difficile. Ma del resto regine si nasce”.

Vonn ora spaventa tutti

Sono bastate tre gara a sua maestà Lindsey per far capire che anche a 40 anni, con quasi 6 anni di inattività e delle ginocchia decisamente malandate, con lei i conti si devono sempre fare. Il “comeback” della leggendaria sciatrice statunitense è stato vissuto con un po’ di scetticismo dagli esperti e invece il talento è venuto subito fuori: dopo il 14esimo posto nel SuperG di St. Moritz, è arrivato un sesto posto in discesa e un quarto posto in SuperG. Una progressione impressionante per lei e un messaggio piuttosto evidente a tutto il circo bianco in vista del doppio appuntamento in velocità in programma a Cortina dove il 18 e il 19 sono in programma una discesa e un superG.

