Sirene tedesche per Pezzella: lo vuole l'Eintracht per il dopo Kostic

10-08-2022 19:23

Torna a muoversi il mercato di Giuseppe Pezzella, esubero del Parma tornato in Emilia dopo il mancato riscatto dell’Atalanta.

Per l’esterno ex Udinese, stando a quanto raccolto da TuttoMercatoWeb, si regista l’interesse dell’Eintracht Francoforte. I tedeschi devono infatti sostituire il partente Filip Kostic, già promesso sposo della Juve (il suo arrivo a Torino è previsto per la giornata di domani, subito dopo la Supercoppa Europea che si giocherà proprio tra Eintracht e Real Madrid).

