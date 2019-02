Sirigu stabilisce un record in casa Torino

Lo 0-0 di Napoli ha permesso al Torino di raccogliere un punto su uno dei campi più difficili dell’intera serie A.

Per Salvatore Sirigu il pareggio contro i partenopei ha rappresentato la quarta gara consecutiva senza subire gol e gli ha permesso di stabilire un record: in casa granate quattro clean sheet di fila non accadevano dalla stagione 1987/1988.

L’ex portiere del PSG non subisce gol dal 73esimo di Torino-Roma terminata 2-3 con il gol di El Shaarawy.

L’ultimo estremo difensore a potersi vantare di questo traguardo è Fabrizio Lorieri, numero uno della squadra granata allora allenata da Gigi Radice, scomparso il 7 dicembre scorso.

