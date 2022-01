Slalom femminile Zagabria: prima manche alla slovacca Vlhova

04-01-2022 14:11

La sciatrice slovacca Petra Vlhova si aggiudica la prima manche dello slalom femminile a Zagabria.

Vlhova fa già un solco importante sulla neve di Zagabria dopo la prima manche ed è in testa per oltre sei decimi su Shiffrin e più di otto da Holdener e Swenn Larsson. In corsa per il podio anche la Liensberger, a +1.17.

Buon secondo posto di Mikaela Shiffrin dopo la prima manche, al ritorno in gara dopo la positività al Covid. La statunitense commette un solo grosso errore nel tratto finale che la fa arrivare al traguardo a 64 centesimi di ritardo da Vlhova.

Per quanto riguarda le italiane, l’unica sciatrice che parteciperà alla seconda manche sarà Lara Della Mea, che limita i danni e chiude lontana 3″76 dal tempo di Vlhova, ma quanto basta per un piazzamento poco oltre le venti.

TOP TEN prima manche slalom femminile Zagabria

1 VLHOVA Petra SVK 55.99

2 SHIFFRIN Mikaela USA 56.63 +0.64

3 HOLDENER Wendy SUI 56.80 +0.81

4 SWENN LARSSON Anna SWE 56.83 +0.84

5 LIENSBERGER Katharina AUT 57.16 +1.17

6 DUERR Lena GER 57.68 +1.69

7 SLOKAR Andreja SLO 57.84 +1.85

8 MIELZYNSKI Erin CAN 57.86 +1.87

9 GISIN Michelle SUI 58.25 +2.26

10 BUCIK Ana SLO 58.47 +2.48

OMNISPORT