Slalom Flachau: vince Shiffrin, caduta per Irene Curtoni

Va a Mikaela Shiffrin la vittoria nello slalom di Flachau, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. La fuoriclasse del Colorado conclude la sua prova in 1’47″92, dopo essersi assicurata già la prima manche. Completano il podio l’austriaca Katharina Liensberger e la svizzera Wendy Holdener. Solo quarta l’attuale leader della classifica generale, la slovacca Petra Vlhova.

Delusione per Irene Curtoni, che aveva concluso la prima manche al sesto posto ma cade nella seconda e non raccoglie alcun punto. Nessuna conseguenza fisica per lei. Prima e unica italiana al traguardo è quindi Anita Gulli, che con il 28esimo posto finale raccoglie i suoi primi punti in Coppa del Mondo.

OMNISPORT | 12-01-2021 22:31