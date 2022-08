Slovenia: l'obiettivo di Luka Doncic

17-08-2022 09:02

Bella e spettacolare sotto tanti punti di vista la partita di questa sera tra Slovenia e Serbia. Un’amichevole certo, ma pur sempre dal valore intrinseco importante, sentita e pronta ad essere disputata.

Eppure, la sfida di stasera tra le due nazionali, non va caricata di alcun significato particolare, se non essere una tappa di preparazione all’Eurobasket 2022. Disinnescare le istanze nazionalistiche, così la vive, la stella slovena Luka Doncic in sede di presentazione della gara che si svolgerà oggi alle 20:15 a Lubiana.

“Senza dubbio non vedo l’ora di scendere in campo oggi: lo ritengo un test importante. La Serbia è una squadra forte, quindi questa sarà una grande sfida per noi. Migliore è il concorrente, migliore sarà la preparazione per la grande competizione. Non vedo l’ora di incontrare anche Nikola Jokic che per me è un grande giocatore che rispetto molto anche come persona. Prima del match andremo a prenderci un caffè…” le sue parole nel resoconto di Sport Klub.

Doncic analizza il momento della sua nazionale e spiega quali sono i reali obiettivi della Slovenia.

“All’interno del gruppo squadra vedo un’atmosfera fantastica: tra di noi c’è una grande chimica. Nessuno fa la primadonna. Ci piace stare insieme. Questo è il motivo per il quale mi piace sempre tornare in Nazionale. Pressione? Chi parla di che tipo di pressione? Andremo in Germania per l’Europeo. L’obiettivo è una medaglia. Medaglia d’oro. Ogni volta che vai da qualche parte, vuoi arrivare primo. Vedremo come si svolgerà. Ma è bello vivere con la pressione. Cinque anni fa, nessuno contava su di noi. Ora sarà bello vedere che ogni squadra si starà preparando per noi.”