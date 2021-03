Snowboard: March vince la Coppa del Mondo generale

La coppa del Mondo generale di Snowboard è dell’Italia e dell’azzurro Aaron March che trionfa sia nel PSL conclusivo di Berchtesgaden che nella classifica generale-

In Baviera l’azzurro, 34enne altoatesino, batte per 8 centesimi in finale l’austriaco Payer: l’azzurro si è garantito la vittoria già dai quarti in cui ha battuto per un solito centesimo uno dei favoriti, Andreas Prommegger.

Per March è la seconda coppa della carriera dopo quella vinta nel 1017.

OMNISPORT | 20-03-2021 15:48