Snowboard, Moioli assente a Cervinia

Michela Moioli non gareggerà sulle nevi di Cervinia, dove ha vinto in tre occasioni (2017,2019 e 2021) giovedì e venerdì, per i problemi alla schiena che l’avevano costretta a dare forfait nella gara di apertura stagionale a Les Deux Alps; il cammino verso la 4^ Coppa del Mondo si fa dunque difficile, la bergamasca cercherò di ritornare alle competizioni a Cervinia nel mese di gennaio.

Gli Azzurri convocati sono 17: Omar Visintin guiderà il drappello degli uomini dopo aver conquistato la seconda posizione nella prima tappa in Francia, assieme a Lorenzo Sommariva, Filippo Ferrari, Tommaso Leoni, Michele Godino, Matteo Menconi, Niccolò Colturi, Luca Abbati, Devin Castello, Jamie Lee Castello, Federico Podda, Matteo Rezzoli; le donne sono invece Sofia Belingheri, Francesca Gallina, Raffaella Brutto, Marika Savoldelli e Caterina Carpano.