Snowboard, niente Mondiali per Moioli

La portabandiera azzurra delle Olimpiadi di Pechino è costretta a dare forfait.

20-02-2023 18:21

Non ci sono buone notizie per l’Italia in vista del prossimo grande impegno di snowboardcross: oggi è arrivata la rinuncia di Michela Moioli alla prova dei Mondiali di snowboardcross a Bakuriani (in programma venerdì 3 marzo), la campionessa che nel 2022 è stata anche portabandiera azzurra alle Olimpiadi di Pechino. L’Italia schiererà Francesca Gallina al suo posto.

Purtroppo per la Moioli non c’è stato nulla da fare: i problemi sono iniziati ancor prima dell’inizio della stagione, con dolori alla schiena che le hanno fatto saltare tutta la prima parte della Coppa del Mondo.

Queste le parole riportate dalla FISI: “Purtroppo il mio attuale livello di competitività non è tale da consentirmi di gareggiare per le prime posizioni, per questo motivo abbiamo scelto di saltare le prossime gare del circuito e concentrarci da subito sulla pianificazione dei futuri impegni agonistici”.

Sfuma così la possibilità per Michela Moioli di conquistare il primo titolo iridato della carriera, dopo i tre bronzi conquistati nel 2015, 2017,2019 e l’argento del 2021.