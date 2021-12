Sofia Goggia concede il bis a Lake Louise

04-12-2021 22:04

Strepitosa Sofia Goggia: l’Azzurra ha conquistato la seconda discesa libera consecutiva a Lake Louise, precedendo la statunitense Breeze Johnson di 84 centesimi e la svizzera Corinne Suter, a 98 centesimi.

Grazie a questo successo, il tredicesimo in Coppa del mondo, la Goggia sale al terzo posto in classifica generale a 215 punti, dietro alla Shiffrin, oggi deludente, e alla Vlhova. Nella classifica di discesa l’Azzurra è davanti all’americana Breezy Johnson e a Corinne Suter.

Non male anche le altre italiane: sesta Nadia Delago, decima la Brignone, quattordicesima Elena Curtoni. La Goggia ha centrato la decima discesa in carriera, ora la Gut, l’unica sciatrice in attività che ne ha vinte di più, 11, è a un passo.

OMNISPORT