Sofia Goggia non sarà portabandiera: arriverà in Cina l'8 febbraio

24-01-2022 19:20

Sofia Goggia non sarà portabandiera dell’Italia a Pechino 2022.

In attesa di capire se il miracoloso piano di recupero dopo la caduta subita nel Super G di Cortina permetterà alla campionessa olimpica in carica di discesa di difendere il titolo in Cina il 15 febbraio, lo staff di Sofia ha infatti messo a punto la “tabella di marcia”.

Dopo aver deciso di non ricorrere all’intervento chirurgico, ma di utilizzare la terapia conservativa, Goggia arriverà infatti a Pechino solo l’8 febbraio, dato che in Cina non sono presenti piste nelle quali Sofia potrà tornare ad allenarsi.

Addio quindi al sogno di portare la bandiera italiana nella cerimonia inaugurale del 4 febbraio: al suo posto dovrebbe essere scelta Michela Moioli, già individuata come portabandiera per la cerimonia di chiusura, che arriverà in Cina il 1° febbraio.

Intanto, Sofia ha sfogato la propria delusione attraverso un post su Instagram, criptico e alquanto fatalista: “Se questo è il piano che Dio ha per me, altro non posso fare che spalancare le braccia, accoglierlo e accettarlo. E andare avanti”.

