Sollievo Olimpia, partono in cinque

Sospiro di sollievo in casa Olimpia Milano. La squadra ha infatti terminato il periodo di quarantena obbligatoria per essere entrata in contatto con Trey Thompkins del Real Madrid, risultato positivo al Coronavirus,

Tutti i giocatori stanno bene, quindi la società ha autorizzato a lasciare temporaneamente Milano per tornare a casa dalle rispettive famiglie, con l'obbligo di ripresentarsi al Forum quando l'attività sportiva dovesse riprendere: gli allenamenti sono quindi sospesi fino a data da destinarsi.

A lasciare Milano e l'Italia ono stati gli americani Kiefer Sykes e Drew Crawford, i serbi Nemanja Nedovic e Vladimir Micov e lo spagnolo Sergio Rodriguez.

SPORTAL.IT | 19-03-2020 20:48