SONDAGGIO - Pallone d'Oro: chi lo merita di più? Vota qui

Il 29 novembre si celebrerà la consueta liturgia del Pallone d’Oro. “France Football”, la rivista francese che ha inventato il trofeo, insignisce in modo piuttosto arbitrario il titolo di miglior giocatore dell’ultima stagione. Per adesso ha diramato una lista di 30 candidati con tutti i nomi dei top player (o presunti tali) che giocano nei campionati europei.

Il dilemma è sempre lo stesso: contano i risultati o il valore assoluto del calciatore? Nel primo caso il premio è già assegnato al “nostro” Jorginho che ha fatto un double clamoroso con una Champions e un campionato Europeo con la maglia azzurra. Nel secondo caso il premio deve andare a uno tra Messi e Ronaldo che per distacco sono nettamente i migliori talenti del calcio mondiale. Sì, tra i candidati ci sono funamboli come Neymar, velocisti come Mbappè e Haaland, rapinatori d’area come Lewandowski e Kane, ma quei due sono un’altra cosa.

Se poi si dovesse tenere conto dei premi parziali in stagione il nostro Gigione Donnarumma vincendo il titolo di miglior giocatore di Euro2020 non può non avere una sorta di nomination in tasca. E se invece il premio lo dessero alla carriera? Beh allora Giorgio Chiellini (eroico all’Europeo in coppia con Bonucci, pure lui candidato) potrebbe farci un pensierino.

E se infine il premio fosse assegnato per la sportività, la solidarietà umana e il senso del dovere allora il Pallone d’Oro sarebbe senza dubbio già tra le mani di Simon Kjaer, che salvando la vita a Eriksen ha compiuto un gesto che nessuna rovesciata, dribbling o paratona potrà mai eguagliare. I francesi per ora hanno stilato la lista dei 30 tra cui sarà nominato il vincitore ma poi faranno tutto in conclave. Noi invece vogliamo che a decidere siate voi e vi proponiamo il nostro sondaggio: chi deve vincere il prossimo Pallone d’Oro?

VIRGILIO SPORT | 14-10-2021 12:58