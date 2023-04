SONDAGGIO - Tolta la penalizzazione alla Juve: Siete d'accordo col Collegio di Garanzia del CONI?

Il Collegio di Garanzia del CONI si è espresso sul Caso Plusvalenze. Sei d'accordo con la sentenza? Dicci la tua rispondendo al nostro sondaggio

20-04-2023 18:38

Dopo essersi fatto attendere per due giorni, finalmente è arrivato l’atteso verdetto del Collegio di Garanzia del CONI sul caso Plusvalenze: la Juventus riottiene i quindici punti tolti con l’ultima penalizzazione, ma la Corte Federale di Appello, tra un mese, dovrà nuovamente esprimersi in merito, rimodulando la sentenza.

Con l’uscita delle motivazioni della decisione del Collegio, si capirà se la CFA potrà ancora appoggiarsi all’articolo 4, inerente alla violazione dei principi di lealtà sportiva, oppure dovrà rimodulare la penalizzazione per i bianconeri basandosi su un altro articolo del Codice di Giustizia Sportiva. Per la Juventus rimane aperta l’eventualità che la punizione venga declassata a una semplice ammenda pecuniaria.

Rigettati, invece, i ricorsi mossi da Andrea Agnelli, Fabio Paratici, Maurizio Arrivabene e Federico Cherubini.

ITALIAMEDIA