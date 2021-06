Sonego al secondo turno senza troppi problemi a Wimbledon

Un altro italiano accede al secondo turno del singolare maschile di Wimbledon: è Lorenzo Sonego, fresco finalista sull’erba di Eastbourne, che ha battuto col punteggio di 6-2 7-5 6-0 il portoghese Pedro Sousa. Un’ora e 48 minuti la durata del match, durante il quale il portoghese ha chiesto un medical timeout sul 5-2 per Sonego nel primo set, poi è andato avanti di un break nel secondo fino a servire per il set sul 5-4 ma dal 5-3 non ha più vinto un game perdendone dieci di fila. Sonego ora affronterà il colombiano Daniel Galan, che ha sconfitto l’argentino Federico Coria per 6-4 4-6 7-5 7-5.

OMNISPORT | 30-06-2021 17:15