Sono i Lakers dei Big Three: Rockets ancora sconfitti

03-11-2021 08:17

Continua la risalita dei Lakers.

I campioni 2020 hanno conquistato contro Houston la terza vittoria consecutiva, quinta nelle ultime sei partite, che vale il terzo posto nella classifica di Conference alle spalle di Jazz e Warriors.

Allo Staples Center Los Angeles ha bissato il successo di due giorni fa contro i Rockets, ma con modalità molto differenti. LeBron e compagni sono infatti stati sotto nel punteggio per tre quarti di match, per poi cambiare marcia nell’ultimo quarto grazie a un parziale di 24-9, ma hanno comunque dovuto ringraziare l’errore fatale di Kevin Porter Jr., che ha pochi secondi dalla fine ha fallito la tripla che avrebbe regalato il successo agli ospiti.

James ancora sugli scudi con 14 punti, su 30, realizzati nell’ultimo quarto e un 13/21 complessivo in 36 minuti sul parquet, ma è stata soprattutto la prima, proficua notte contemporanea per i Big Three, visti i 27 punti con 9 rimbalz di Anthony Davis e i 27 con 9 rimbalzi, 7 assist di Russell Westbrook.

I Rockets non hanno demeritato, tirando bene da tre e portando tre giocatori sopra i 20 punti (Wood 26, Green 24 4 Jae’Sean Tate 20), inanellando però la sesta sconfitta in sette partite stagionali, causata dalle tante palle perse, ben 24.

OMNISPORT