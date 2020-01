Sorokas: "Mai stato in una squadra come questa"

Paulius Sorokas in un'intervista alla Nuova Sardegna ha parlato dopo il debutto con la Dinamo: "Quella tripla segnata nei primi minuti mi ha dato fiducia, ma nella nostra squadra c’è talmente tanto talento in attacco che non ci si focalizza mai solo su un finalizzatore. Grazie al Poz che mi ha dato fiducia piena, facendomi partire in quintetto e questo mi ha sicuramente aiutato. Ora mi sento sicuramente meglio, perché allenarsi e stare fuori è duro dal punto di vista psicologico".

"Ma sono assolutamente sereno, questa partita è andata bene, resto a disposizione ma non so sino a quando servirà il mio apporto in campionato. Sono molto contento perché non sono mai stato in una squadra come questa: il coach, lo staff e i compagni ti spingono sempre, ti incoraggiano e ti permettono di lavorare nel migliore dei modi".

