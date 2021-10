Sorpresa Federer: lo svizzero annuncia la sua presenza ad Halle

27-10-2021 14:24

L’ultima volta che abbiamo visto King Roger in campo è stato a Wimbledon, quando è uscito sconfitto ai quarti di finale con Hubert Hurkacz. Da quel momento in poi il lungo stop, causato da un’altra operazione alla gamba.

Roger Federer, dopo mesi lontano dai campi di gioco, ha annunciato a sorpresa la partecipazione ad un torneo Atp500. Lo svizzero, infatti, ha confermato la propria presenza ad Halle in Germania.

Oltre a lui, una lunga lista di grandi giocatori, tra cui il campione US Open Daniil Medvedev, l’oro olimpico Alexander Zverev, Kei Nishikori e Karen Kachanov.

Un’ottima notizia in vista della prossima stagione dove tutti i fan e i tifosi in generale non vedono l’ora di poter rivedere in campo il loro campione.

OMNISPORT