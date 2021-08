Sorteggi Europa League: va meglio al Napoli che alla Lazio

Sono stati sorteggiati ad Istanbul questa mattina i Gironi della prossima Europa League.

Sulla carta il giorne del Napoli è senza dubbio più facile rispetto a quello capitato ai capitolini. La squadra di Luciano Spalletti sul suo percorso verso gli ottavi troverà il Leicester, lo Spartak Mosca e il Legia Varsavia.

La Lazio invece pesca tre squadre più scomode: Lokomotiv Mosca, Marsiglia e Galatasaray.

la 1a giornata si gioca il prossimo 16 settembre, l’ultima, la sesta, è prevista per il 9 dicembre 2021. Con andata e ritorno.

Ecco gli 8 gironi di Europa League nel dettaglio

GRUPPO A: Lione, Glasgow Rangers, Sparta Praga, Brondby

GRUPPO B: Monaco, PSV Eindhoven, Real Sociedad, Sturm Graz

GRUPPO C: Napoli, Leicester, Spartak Mosca, Legia Varsavia

GRUPPO D: Olympiacos, Eintracht Francoforte, Fenerbahce, Anversa

GRUPPO E: Lazio, Lokomotiv Mosca, Marsiglia, Galatasaray

GRUPPO F: Braga, Stella Rossa, Ludogorets, Midtjylland

GRUPPO G: Bayer Leverkusen, Celtic, Betis Siviglia, Ferencvaros

GRUPPO H: Dinamo Zagabria, Genk, West Ham, Rapid Vienna

Le vincitrici dei gironi passano direttamente agli ottavi di finale

Le seconde del girone affrontano in uno scontro ad eliminazione diretta le terze classificate nei gruppi di Champions per un posto agli ottavi

Le terze classificate passeranno alla fase a eliminazione diretta della Conference League, dove affronteranno le seconde dei gironi della Conference per un posto agli ottavi.

OMNISPORT | 27-08-2021 13:11