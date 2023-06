Soudal - Quick Step: Alaphilippe e Jakobsen a caccia di tappe

Per il francese sinora sei successi e 18 giorni in maglia gialla

27-06-2023 12:15

Julian Alaphilippe e il velocista Fabio Jakobsen saranno gli uomini di riferimento della Soudal – Quick Step al Tour de France che scatterà sabato da Bilbao. L’obiettivo è conquistare quante più tappe possibili. I due saranno affiancati da Tim Declerq (controllerà la corsa nelle prime fasi), Michael Morkov (l’ultimo uomo per le volate), Dries Devenyns, Kasper Asgreen, Remi Cavagna e Yves Lampaert.

Julian Alaphilippe vanta alla Grande Boucle sei tappe e 18 giorni in maglia gialla. Nel 2019 è anche giunto quarto in classifica generale, ma quest’anno difficilmente lotterà per la top10.