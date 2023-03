Sousa: "Pesa l'errore di Candreva"

Il tecnico della Salernitana ha parlato dopo il pareggio con la Samp

05-03-2023 22:28

Il tecnico della Salernitana Paulo Sousa ha parlato dopo il pareggio con la Sampdoria: “La Samp è una squadra tenace e con energie, siamo stati bravi nei duelli difensivi ma meno su quelli offensivi, dato che non siamo quasi mai riusciti ad arrivare agli attaccanti in modo pulito, soprattutto per via del pressing della Samp su cui siamo andati in difficoltà”.

“Nel secondo tempo ho inserito un uomo in più a centrocampo per dare stabilità. La strada futura è di trovare la nostra identità e cercare di essere il meno speculativi possibile, dato che è successo più di qualche volta di chiuderci aspettando l’avversario, questo non va bene. Vogliamo alzare il livello di intensità e avere più capacità di uscire dalla pressione. Piatek? Dà profondità e fa salire la squadra, è molto forte di testa ma deve trovare il gol. L’errore di Candreva? Pesa molto”.