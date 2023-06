SPAL, arriva lo scioglimento del contratto di De Rossi e tutto il suo staff tecnico

L'ex capitan futuro aveva guidato la squadra tra le gestioni Venturato ed Oddo

09-06-2023 15:18

E’ arrivata la risoluzione consensuale in casa SPAL con Daniele De Rossi (e tutto il suo staff tecnico), allenatore dei biancazzurri prima che la panchina fosse affidata a un altro ex campione del mondo come Massimo Odo, il quale non è riuscito comunque a evitare la retrocessione in Serie C. Di seguito, il comunicato ufficiale del club estense:

“SPAL comunica di aver raggiunto un accordo con Daniele De Rossi, Guillermo Giacomazzi, Emanuele Mancini, Marcos Alvarez e Simone Contran per la risoluzione consensuale dei rispettivi contratti. La Società biancazzurra ringrazia Daniele, Guillermo, Emanuele, Marcos e Simone per l’accordo raggiunto ed augura a tutti loro le migliori fortune professionali per il futuro“.