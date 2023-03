Spal, Oddo: "Noi ingenui, è un ko pesante"

Il tecnico della Spal ha parlato dopo il ko con il Cosenza

12-03-2023 20:35

Pesante sconfitta per la Spal nello scontro salvezza contro il Cosenza. Gli estensi si ritrovano così all’ultimo posto in classifica insieme al Brescia: “Ci abbiamo provato, ma ci è mancato quel piglio che hanno avuto loro soprattutto nel secondo tempo. Ci è mancato un po’ di nerbo, di cattiveria in più”, sono le parole di Oddo.

“Sicuramente la partita è stata decisa da un episodio: potevamo farlo noi prima, potevano farlo loro e l’hanno fatto. Queste sono partite che prendono una piega diversa a seconda di chi la sblocca. Noi abbiamo preso due pali prima, loro sono stati bravi a trovare il gol in un’occasione in cui ci siamo fatti trovare impreparati con un’ingenuità. E’ ovviamente una sconfitta pesante perché il Cosenza è una diretta concorrente che si deve salvare come noi, ma che oggi ha avuto un po’ più fame di noi”.