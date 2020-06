Spal, Zamuner tra emozione e retroscena

Ritorno a casa, dopo oltre 25 anni. Giorgio Zamuner ha vinto la concorrenza di diversi colleghi venendo scelto dalla Spal come responsabile dell'area tecnica al posto di Davide Vagnati passato al Torino.

In forza al club ferrarese da calciatore tra il '91 e il '94 con il salto dalla C2 alla B, l'ex ds del Padova non ha nascosto la propria emozione durante la presentazione che ha segnato il debutto da dirigente di Serie A a 55 anni: "Sapete che questi colori li ho nel cuore. Non potevo dire di no. La prima telefonata di Mattioli è stata ai primi di maggio" ha detto Zamuner.

Parola poi alla società che ha parlato anche del futuro: "Zamuner è il profilo adatto, garantisco io – le parole del presidente Mattioli – Siamo pronti a un finale durissimo: e crediamo nella permanenza perché lotteremo come chi non ha nulla da perdere".

Il dg Gazzoli si è invece soffermato sul futuro di Di Biagio: "Ne parleremo a tempo debito, ma la stima nei suoi confronti è massima”.

SPORTAL.IT | 11-06-2020 19:57