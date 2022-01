Spalletti: "Lobotka è il nostro Jorginho"

09-01-2022 19:31

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti a Dazn si è detto molto soddisfatto della vittoria dei suoi con la Samp: “Sono contento per la squadra, si viene da un momento particolare dove in casa abbiamo lasciato tanta roba dietro e non possiamo fallire”.

“Quando te ne succede più di una ti adatti a quella situazione e avere la reazione forte è sempre difficile, è stato un gol liberatorio quello di oggi. La partita non era facile, la Sampdoria si è presentata con un comportamento abbastanza difensivo e compatto, trovare gli spazi non è mai facile. Abbiamo fatto una buona partita, abbiamo sempre costruito facendo vedere una discreta qualità fino al limite dell’area creando presupposti importanti”.

La prova di Lobotka: “E’ un giocatore fantastico. Può diventare il Jorginho del Napoli, ogni tanto rigioca dietro anche quando si può girare ma quando inverte il senso di corsa e porta palla ti spacca in due”.

