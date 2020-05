Spalletti: pace a distanza con Totti

Luciano Spalletti a ruota libera sul rapporto con Francesco Totti nella videochiamata effettuata con 'Sky Sport'.

Il tecnico toscano non nega che gli ultimi tempi con l'ex capitano giallorosso siano stati piuttosto complicati, ma firmando una sorta di pace definitiva a distanza.

"Io sono sempre stato me stesso, sia nella fase 1 che nella fase 2 del mio rapporto con lui – sottolinea -. Dal mio punto di vista a contare sono gli obiettivi della squadra, il mio compito è cercare ciò che permette di ottenere una classifica importante. Perché la Roma, in quegli anni, a fine anno era sempre in Champions League".

"Con lui in generale ho sempre avuto un buon rapporto. Poi sono successe cose che hanno dato l'impressione che i miei comportamenti fossero cambiati. Ma ho sempre messo al primo posto i risultati della squadra. So che ora vuole intraprendere una carriera da manager, gli auguro di riuscirci alla grande", è la conclusione dell'ex allenatore giallorosso.

SPORTAL.IT | 17-05-2020 23:24