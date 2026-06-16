Speciale Kimi Antonelli, il fenomeno italiano della F1
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Antonelli campione del mondo se... tutte le combinazioni per Austin
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Hamilton, il consiglio ad Antonelli fa ridere tutti ad Austin
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Hamilton incorona Antonelli: "Un predestinato". Ma Kimi si nasconde
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Sarebbe solo il terzo a riuscirci: gli altri italiani in questa speciale lista
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Effetto Kimi, storia di un incontro casuale nel nome di Senna
L'effetto di Antonelli sulla gente, lo storico fotografo di F1, Keith Sutton ha raccontato un incontro casuale con Kimi in un negozio di Austin mentre comprava cappelli da cowboy con la maglia di Senna
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"Mi ricorda Senna": Antonelli a un passo dalla storia della F1
Claudia Peroni a Virgilio Sport: "Antonelli a un passo da un Mondiale storico dopo 73 anni. Ha la mentalità da veterano di Senna. Su Verstappen e Ferrari vi dico che..."
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Sinner, ValeRossi, Bezzecchi, Furlani: i tifosi speciali di Kimi Antonelli
Mentre Kimi Antonelli si avvicina a un traguardo che potrebbe riscrivere la storia della Formula 1 italiana, fuori dalla pista, ci sono degli amici capaci di comprendere perfettamente quello che sta vivendo
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Ginevra Panzeri come Antonelli: "Sogno la F1, com'è Kimi"
Pilota donna entrata nella scuderia di Marco Antonelli, padre del pilota F1 Kimi e team principal, è già una figura centrale della sua generazione nel panorama del motorsport
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Futuro in Ferrari per Antonelli, la clamorosa apertura da Maranello
Il vicepresidente di Maranello non nasconde l'ammirazione per Kimi. "Le sue radici emiliane meriterebbero di vederlo sulla Rossa, ma la pressione per gli italiani è durissima".
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Antonelli, dagli inizi alla gloria: una storia cominciata in salotto
Due titoli in F4, la Formula 3 saltata e le otto vittorie nel 2026: la storia del pilota italiano della Mercedes arriva da lontano, e Kimi vuole conquistare il futuro