Spezia, ceduto Kiwior all'Arsenal per oltre 25 milioni

20-01-2023 13:12

Colpo di mercato da parte dell’Arsenal che ha acquistato, per 25 milioni di euro più bonus, il difensore polacco dello Spezia Jakub Kiwior. Tra domani e dopodomani il giocatore inizierà ufficialmente la sua avventura in Inghilterra, volando a Londra per le visite mediche. C’erano diversi club interessati al giovane giocatore (classe 2000) anche in Italia, ma i Gunners hanno prevalso grazie alla sostanziosa offerta. I liguri non avranno Kiwior già nella partita contro la Roma. La notizia è arrivata dai media polacchi, poi rimbalzata anche su Sky Sport, che ha confermato.