Spezia, Chisoli: "Salvezza? Sarà dura fino alla fine

Lo Spezia neopromossa in Serie A, occupa al momento il quindicesimo posto della classifica in coabitazione con un’altra formazione proveniente dal campionato cadetto, ovvero il Benevento. Sia la squadra di Italiano che quella di Pippo Inzaghi, non sono mai state a dir la verità, nelle ultime tre posizioni della graduatoria, anzi hanno quasi sempre mostrato un buon calcio, propositivo, cercando di imporre il proprio gioco anche contro avversari più quotati.

Da qualche settimana però, lo Spezia pare aver perso un pò di quello smalto che appunto, aveva contraddistinto il team ligure: la squadra di mister Italiano è scivolata in classifica e adesso il margine di punti sulla terz’ultima (il Torino) si è ridotto a sei punti. Non male, ma bisogna tenere conto che i granata devono recuperare ben due gare e quindi i liguri non possono dormire sonni tranquilli.

A Radio Kiss Kiss è intervenuto il presidente dello Spezia Stefano Chisoli, che tra le altre cose ha parlato delle possibilità di salvezza della sua squadra e della sua punta di diamante: “Sarà una lotta dura, la quota è un po’ più bassa rispetto ad altri anni, ma ci sarà da lavorare fino alla fine. Saranno importanti gli scontri diretti. Nzola? E’ un giocatore molto forte, di quelli che non si trovano in giro. Si è fatto male e ora deve recuperare”.

OMNISPORT | 15-03-2021 16:39