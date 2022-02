Spezia-Fiorentina, Italiano: "Classifica è bella ma il campionato è lungo"

14-02-2022 23:34

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato al termine della gara contro lo Spezia finita 2-1 in favore della viola grazie a un gol di Amrabat nel finale. La Fiorentina è rimasta imbattuta in otto delle ultime 10 gare in Serie A (5V, 3N), realizzando 2.2 gol in media a partita nel parziale.

Queste le parole di Italiano a iniziare dalla situazione in classifica:

“Sicuramente è lecito sognare. Ma in questo momento non riusciamo a essere continui durante le partite e dobbiamo ricercarlo. La classifica è bella ma il campionato è lungo. Dobbiamo crescere perché non abbiamo continuità. E’ un problema che rischia di non farti rimanere dietro alle grandi. Ci lavoreremo”.

Poi un commento anche sul nuovo bomber Piatek e sulla Fiorentina priva di Dusan Vlahovic:

“Piatek è arrivato quindici giorni prima ed è avanti con gli allenamenti. Lui ha giocato in Italia e conosce bene le difficoltà. Si vede come fraseggia in area. Sono convinto che questa squadra, anche senza il suo finalizzatore, continuerà a creare e proporre e a macinare gioco. Abbiamo fatto un passo falso contro la Lazio, ci capita spesso dopo le nazionali, ma siamo bravi a reagire e abbiamo vinto due partite difficili. Dobbiamo cercare di avere più continuità. Se troviamo quella possiamo ambire a qualcosa di importante”.

OMNISPORT