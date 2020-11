Spezia orgoglioso di Pobega: "Innesto importante"

Il presidente dello Spezia Stefano Chisoli ha fatto un primo bilancio dell’avventura in Serie A dei liguri. “I motivi di soddisfazione sono tanti. In primis per la nostra classifica, visto anche il poco tempo che abbiamo avuto a nostra disposizione per fare mercato e visto che dall’inizio del campionato giochiamo sempre “in trasferta”. Per il resto, siamo molto contenti anche per i complimenti ricevuti e per come la squadra si è espressa fino a ora, esprimendo un buon calcio e giocando a viso aperto contro ogni rivale”, sono le sue parole a Sky.

Sul gioiello Pobega, già destinato al Milan, si esprime così: “Pobega? Si tratta di un innesto importante: lui, come altri, stanno facendo bene. Stiamo attendendo intanto che si integrino al meglio altri nuovi arrivati. A ruota siamo felici per come si stanno approcciando alla Serie A tanti ragazzi che erano con noi nella categoria cadetta”.

OMNISPORT | 13-11-2020 14:20