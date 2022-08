23-08-2022 10:30

Accelerata per rinforzare l’organico. Luca Gotti e il suo Spezia attendono gli ultimi arrivi direttamente dal calciomercato, con la dirigenza ligure attiva per aggiungere carne al fuoco in più reparti. Il club ligure è a caccia di un difensore e di un attaccante con caratteristiche diverse da quelli in rosa ed entrambi i profili sono in dirittura d’arrivo.

Il primo è un obiettivo di lungo corso finalmente chiuso: si tratta di Ethan Ampadu, difensore centrale classe 2000 di proprietà del Chelsea e con un recente passato in Serie A dopo la stagione in prestito al Venezia. Il calciatore gallese, a lungo cercato anche da Empoli e Sassuolo, ha raggiunto un accordo di massima con lo Spezia per disputare un’altra stagione lontano da Londra in prestito. Il secondo è il tanto cercato attaccante duttile: si tratta di Paulo Azzi, calciatore brasiliano del 1994 in arrivo dal Modena in prestito (circa 500 mila euro) con diritto di riscatto fissato a 2 milioni più bonus che diventa obbligo in caso di salvezza.

