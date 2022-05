Spezia, Thiago Motta: "Orgoglioso di far parte di questo gruppo"

22-05-2022 15:49

Ecco le dichiarazioni ai microfoni di DAZN del tecnico dello Spezia Thiago Motta al termine della partita casalinga persa per 3-0 col Napoli.

“Tutti gli elogi dei miei calciatori fanno sempre piacere, sono contento di essere parte di questo gruppo. Oggi è stata una festa per tutti. Il fatto di avere potuto fare mercato è stato uno stimolo in più per noi. La forza del gruppo ha fatto la differenza, i ragazzi sono stati fantastici, si sono fatti forza l’un l’altro. La gara di oggi dà ulteriore valore a quanto fatto in stagione. Gestire un gruppo di ventotto giocatori non è facile, tutto vorrebbero giocare. Sono stati tutti bravissimi, hanno capito il momento. Devo ringraziare questo gruppo perché è enorme. PSG? Non è la prima e non sarà l’ultima volta che circolano voci. Voglio prendere tempo per parlare con la società e passare del tempo con la mia famiglia. Scudetto? Non credo che guarderò le partite delle 18, abbiamo la festa della società e sarà un momento speciale per noi e i nostri tifosi”.

