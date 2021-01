Spezia-Udinese, la presentazione di Luca Gotti

L’allenatore dell’Udinese Luca Gotti ha presentato la sfida che attende i bianconeri contro lo Spezia di Vincenzo Italiano:

“La classifica dice che è uno scontro diretto, più diretto di così non si può visto che i punti sono gli stessi. In settimana ho avuto l’impressione che la squadra fosse consapevole di questo. Astinenza da vittorie? È chiaro che infastidisce, ma bisogna pensare che la classifica non è soddisfacente ed è quello che pesa di più”.

Una parola sul grande acquisto della società friulana, Fernando Llorente, arrivato per sostituire il centravannti Kevin Lasagna, finito all Hellas Verona:

“È stato bello vederlo allenarsi con i nuovi compagni con grande positività e sinergia, è una persona che ti mette subito a tuo agio. Conosciamo le sue caratteristiche vista la sua esperienza ad alto livello ma non dimentichiamo che ha giocato poco in questo girone d’andata e l’ultima partita intera l’ha fatta nel gennaio dello scorso anno quindi diamogli il tempo giusto per tornare ad essere se stesso”.

Una battuta è stata dedicata anche allo Spezia di Italiano, protagonista di un ottimo girone d’andata:

“Lo Spezia ha fatto un girone d’andata molto buono meritando tutti i punti che ha. Ha un’organizzazione di gioco che mi piace molto, è una squadra coraggiosa. Guardando a noi, i presupposti della gara di domani e della nostra squadra sono molto diversi da quella di andata”.

OMNISPORT | 30-01-2021 16:32