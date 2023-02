Spezia, ufficiale: il nuovo allenatore è Leonardo Semplici

L'ex tecnico si SPAL e Cagliari ha firmato fino al 30 giugno 2025. Esordirà nella partita della "Dacia Arena" contro l'Udinese

23-02-2023 12:32

“Spezia Calcio comunica di aver affidato l’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra a Leonardo Semplici, che guiderà le Aquile fino al termine della stagione in corso, con prolungamento automatico fino al 30 giugno 2025 in caso di salvezza. Assieme al mister arrivano nel Golfo dei Poeti anche Andrea Consumi, in qualità di vice allenatore, il preparatore atletico Yuri Fabbrizzi e i collaboratori tecnici Rossano Casoni e Alessio Rubicini”.

Con questo comunicato la formazione ligure ha ufficializzato il “post” Luca Gotti, esonerato prima della partita contro la Juventus, diretta invece in panchina dal collaboratore tecnico, già preparatore dei portieri e poi tecnico ad interim Fabrizio Lorieri.