Spezia-Verona, Semplici: “E' la strada giusta”

Il tecnico del liguri dopo lo 0-0 interno: “C'è da migliorare tante cose, ma proseguiamo in questo modo”

05-03-2023 15:15

Leonardo Semplici, allenatore dello Spezia, prende positivamente lo 0-0 interno con il Verona che permette di mantenere le distanze: “Nel primo tempo non abbiamo fatto benissimo, c’era troppa tensione nei calciatori e qualcosa abbiamo sbagliato. Sapevamo che era una partita di un certo valore, quindi nell’intervallo li ho rincuorati e nella ripresa sono soddisfatto perché abbiamo reagito. Prendiamo questo risultato in modo positivo, c’è da migliorare tante cose ma la strada è quella giusta”.

E ancora: “Io voglio una squadra propositiva, sempre con il piglio giusto come nel secondo tempo. Ringrazio il pubblico che ci ha spinto e ci ha aiutato fino alla fine. Questo connubio ci deve spingere verso l’obiettivo. Il problema del gol? Shomurodov e Nzola possono giocare insieme perché sono due attaccanti importanti e mi auguro da qui alla fine di poter utilizzare tutto il nostro potenziale. E’ vero che abbiamo delle difficoltà anche in casa, ma almeno non abbiamo preso gol e questo è un aspetto altrettanto importante”.