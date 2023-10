Sport, Ciccio Graziani ai bambini: "Andate sui campi a divertirvi"

"Giocare meno con la tecnologia e la playstation"

06-10-2023 16:43

“Negli eventi ci prodighiamo sempre ad aiutare il bambino a capire che lo sport deve essere attivo non passivo. Va benissimo giocare alla playstation, ma con equilibrio. L’importante è che poi vanno a trasformare tutto sul campo, a divertirsi. Scuola e sport devono andare a braccetto. Sport è socializzare, è vita, è movimento, è alimentazione” afferma l’ex calciatore Francesco ‘Ciccio’ Graziano a margine della presentazione della prima edizione di ‘Un campione in famiglia’, tour itinerante promosso da Cattolica (Generali). “Lo sport ti insegna anche le regole, fondamentali per crescere bene, come Adriano. Se non stava dietro alle regole non diventava mica Adriano Panatta” continua, poi, scherzando con l’ex tennista al suo fianco.