Sport oggi in tv, la programmazione di martedì 10 giugno 2025: ciclismo e tennis da non perdere

Oggi grandi appuntamenti sportivi in tv tra tennis, calcio, basket e ciclismo

La giornata di sport di oggi è ricca di appuntamenti imperdibili per gli appassionati di varie discipline. Dal tennis con le competizioni ATP & WTA che fanno da grande richiamo per gli amanti delle racchette, fino al ciclismo con il Giro del Delfinato che offre emozioni sulle strade con la 3a tappa. Il basket propone due incontri importanti: il match femminile Cechia-Italia in amichevole internazionale e la partita di Serie A2 tra Rimini e Cantù. Nel calcio, il pubblico potrà seguire sia le amichevoli internazionali come Azerbaijan-Ungheria, sia le partite valide per le qualificazioni mondiali 2026, con Finlandia-Polonia in primo piano e la Diretta Gol serale. Gli eventi sono distribuiti fra canali in chiaro e pay tv, garantendo così un’ampia copertura per gli appassionati di ogni sport.

La programmazione televisiva include canali come Sky Sport Tennis e Sky Sport Calcio, Rai Sport, Eurosport e TV8, con eventi trasmessi sia in diretta pay che in chiaro, rendendo accessibile un palinsesto vario e intenso per tutti gli sportivi.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

20.45 Serie A2: Rimini-Cantù (Rai Sport)

Basket Femminile

17.30 Amichevole Internazionale: Cechia-Italia (Sky Sport Max)

Calcio

18.00 Amichevole Internazionale: Azerbaijan-Ungheria (Sky Sport Calcio)

Amichevole Internazionale: Azerbaijan-Ungheria (Sky Sport Calcio) 20.45 Qualificazioni Mondiali 2026: Finlandia-Polonia (TV8, Sky Sport 1)

Qualificazioni Mondiali 2026: Finlandia-Polonia (TV8, Sky Sport 1) 20.45 Diretta Gol 10/06/2025 (Sky Sport Calcio)

Ciclismo

15.25 Giro del Delfinato – Brioude – Charantonnay (202,8 km) (3a tappa) (Eurosport)

Giro del Delfinato – Brioude – Charantonnay (202,8 km) (3a tappa) (Eurosport) 15.50 Giro del Delfinato – 3a tappa (Rai Sport)

Tennis

11.00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1)

