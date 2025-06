Sport oggi in tv, la programmazione di martedì 17 giugno: c'è Spagna-Italia U.21 e la finale di basket

Scopri tutti gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta sulle principali reti italiane, con appuntamenti per basket, calcio, tennis e molto altro.

La giornata sportiva di oggi si presenta ricca e variegata, con un palinsesto televisivo che offre appuntamenti imperdibili per tutti gli appassionati. Dalle sfide avvincenti di calcio, che vedono in campo squadre di prestigio nel Mondiale per club Usa 2025 e gli Europei Under 21, alle battaglie a suon di canestri per la Serie A di Basket, passando per il ritmo e la tecnica del tennis con tornei ATP e WTA protagonista sulle frequenze dedicate. Senza dimenticare gli appassionati di atletica leggera e ciclismo, che oggi potranno seguire appuntamenti di alto livello come il World Athletics Continental Tour Gold e la terza tappa del Giro di Svizzera. La programmazione è inoltre arricchita da offerte sia in chiaro sia a pagamento, consentendo una scelta ampia e flessibile per il pubblico, con trasmissioni su canali come Dazn, Sky Sport, Rai 2, Eurosport e altri ancora.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Atletica Leggera

18.00 World Athletics Continental Tour Gold – Turku (Sky Sport 1, a pagamento)

Basket

20.30 Serie A: Brescia-Virtus Bologna (Dazn, a pagamento)

Calcio

11.30 Mondiale per club Usa 2025: – (non specificato, non in palinsesto)

Ciclismo

14.50 Giro di Svizzera: Aarau – Heiden (191 km) (3a tappa) (Eurosport, in chiaro)

Tennis

11.30 Tornei ATP & WTA (Sky Sport Tennis, a pagamento)

