Sporting Lisbona esonera tecnico Pereira alle 23.54 della vigilia di Natale

Sotto l'albero Joao Pereira trova la lettera di licenziamento: dopo aver sostituito Amorim in otto partite ha vinto solo tre volte, pronto Rui Borges

Non è stato un fulmine a ciel sereno perché la notizia era nell’aria ma indubbiamente la tempistica è singolare: lo Sporting Lisbona ha esonerato il tecnico Joao Pereira con una comunicazione diffusa alle 23.54 del 24 dicembre, pochi minuti prima del Natale. L’avventura dell’allenatore luistano allo Sporting è durata poco più di un mese.

Pereira aveva preso il posto di Amorim

Pereira, 40 anni, era un ex terzino che ha giocato per il club in tre periodi distinti. Dopo il ritiro, Pereira è diventato allenatore della squadra Under 23, prima di essere promosso a capo della squadra di riserva dello Sporting all’inizio di questa stagione. Quando Amorim ha lasciato lo Sporting per andare al Manchester United al posto di Ten Hag, ecco che Pereira è stato promosso in prima squadra.

Il cammino disastroso di Pereira in un mese

Il 40enne sostituto di Ruben Amorim non è però mai riuscito a imporre il suo calcio: dal suo arrivo, la squadra di Lisbona ha perso due partite di Champions League e vinto solo una delle ultime quattro sfide Liga, lasciando il primo posto della classifica ai rivali cittadini del Benfica. In tutto ha vinto solo tre delle sue otto partite alla guida dopo aver assunto il controllo della prima squadra l’11 novembre, subendo una sconfitta particolarmente pesante e dannosa in casa per 5-1 contro l’Arsenal in Champions League.

Pereira è diventato il primo allenatore dello Sporting nella storia a perdere quattro delle sue prime cinque partite come allenatore, sebbene la sua squadra avesse mostrato segni di cambiamento con una serie di tre partite imbattute prima di Natale.

Ora toccherà a Borges

Dopo Joao Pereira, toccherà a Rui Borges, attuale tecnico del Vitoria Guimaraes, che ha portato il Vitoria a ottimi risultati soprattutto in Europa, con la seconda piazza conquistata in Conference League, davanti alla Fiorentina e dietro solo al Chelsea. Secondo i media portoghesi, lo Sporting pagherà la clausola rescissoria di 4 milioni di euro del tecnico 43enne e gli farà firmare un contratto per due stagioni e mezza, fino al 2027. Di questa clausola però, come sottolinea O Jogo, il Vitoria riceverà solo una parte.

Al suo club precedente, il Moreirense, infatti, ne spetta ben il 50%. Si lavora sugli ultimi dettagli con il club di Guiamaraes che ha chiesto un altro milione di euro da aggiungere alla clausola per lasciare andare anche lo staff di Rui Borges. Al suo posto, al Vitoria, è già pronto Luis Pinto, allenatore del Tondela, primo e imbattuto nella seconda serie con 8 vittorie e 7 pareggi