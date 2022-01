13-01-2022 18:37

Quarta vittoria stagionale e decima in carriera in Coppa del Mondo per il francese Quentin Fillon Maillet che trionfa nella sprint 10 km maschile di Ruhpolding incrementando il suo vantaggio nella classifica generale. Secondo il tedesco Benedikt Doll, terzo il bielorusso Anton Smolski. Tredicesimo e sedicesimo gli altoatesini Dominik Windisch e Lukas Hofer.

OMNISPORT