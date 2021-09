Stadi, Vezzali: "Presto la decisione sulle riaperture"

Ad un evento alla Bocconi di Milano, il sottosegretario con delega allo Sport Valentina Vezzali ha parlato della possibilità di riaprire gli Stadi al 100% della capienza. Un impegno preso settimane fa dalla Vezzali in persona, che sta lavorando e facendo il possibile per trasformare in realtà. Ecco le sue parole, dove auspica una fine a breve della vicenda:

“La capienza al 100% degli stadi è un obiettivo da raggiungere quanto prima. Il Governo si esprimerà entro fine settembre, abbiamo ancora un po’ di tempo per valutare l’andamento della situazione epidemiologica. Sono ottimista: la capienza al 35% del pubblico al chiuso e del 50% all’aperto è solo un punto di partenza”.

OMNISPORT | 18-09-2021 13:23