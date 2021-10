Stadio San Siro, nuovo incontro tra Sala e Inter e Milan

25-10-2021 12:13

Nuovo incontro per il futuro di San Siro. Oggi, il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala ha incontrato i rappresentanti delle società F.C. Internazionale e A.C. Milan. Il Comune, come spiega in una nota, che è stata diffusa al termine dell’incontro: “comprende l’esigenza delle squadre di calcio di dotarsi di un nuovo impianto che permetta loro di tornare a competere ai più alti livelli internazionale e intende favorire questo percorso. Va però individuata una soluzione che permetta di coniugare al meglio la sostenibilità ambientale del nuovo sviluppo urbanistico con l’investimento dei club”.

Le parti – si legge – presto organizzeranno un nuovo incontro. Presenti a Palazzo Marino, il Ceo di Inter Alessandro Antonello e per il Milan il presidente Paolo Scaroni.

